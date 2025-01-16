Президент ЦАР благодарит РФ за помощь в подготовке армии, поставки зерна и топлива

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера отметил высокий профессионализм российских военных инструкторов, работающих в его стране, и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой по укреплению безопасности.

"В том, что касается безопасности, мы достигли значительного прогресса в восстановлении мира и стабильности на всей нашей территории. Сегодня армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягают на территорию ЦАР. Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы ЦАР, помощь России "позволила избежать новой гражданской войны в ЦАР в 2020-2021 годах".

Он также поблагодарил Путина за поставки зерна и топлива.

"Российская Федерация поддержала снятие эмбарго на вооружение и экспорт алмазов, которое не позволяло ЦАР полностью пользоваться своим суверенитетом", - заметил Туадера.