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Правительству поручено обеспечить налоговый вычет по договорам ДСЖ в 400 тысяч рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2025 года законодательно закрепить увеличение налогового вычета по договорам долевого страхования жизни (ДСЖ) и иным долгосрочным договорам страхования жизни до уровня налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений (то есть до 400 тысяч рублей в год), сообщает сайт Кремля.

Это поручение включено в перечень поручений, сформулированных после 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Правительству необходимо "обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений".

Сейчас в России действует норма налогового вычета по НДФЛ по расходам на добровольное страхование жизни в пределах суммы 150 тысяч рублей в год.

ДСЖ - новый долгосрочный инструмент с участием страхователей в инвестиционном доходе, договоры ДСЖ страховщики жизни имеют право заключать с 1 января 2025 года. С этой же даты действуют минимальные требования к договорам ДСЖ, которые установил Банк России.

В части определения порядка налогового вычета по долгосрочным договорам страхования жизни работа была начата еще в 2024 году. Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине в середине декабря 2024 года, "по ДСЖ прорабатывается включение данного продукта в вычет на долгосрочные сбережения, по аналогии с ИИС третьего типа".

Банк России Владимир Путин ИИС Минфин НДФЛ ДСЖ
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