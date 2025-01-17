Военные заявили о попытке Украины атаковать территорию РФ шестью ракетами ATACMS

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Украина 16 января предприняла новую попытку атаки ракетами ATACMS по Белгородской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", - говорится в сообщении.

"В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", - заявили в военном ведомстве.