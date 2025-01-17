Гендиректора завода "Импульс" заподозрили в даче 14 млн рублей взятки при выполнении ГОЗ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор ОАО "Пятигорский завод "Импульс"" Сергей Кузьменко заподозрен в даче 14 млн рублей взятки представителю гособоронзаказа за приемку продукции военного назначения, сообщили в СКР.

В его отношении возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (5 ст. 291 УК).

"Импульс" привлекался как субподрядчик в 2017-2023 годах, когда Минобороны заключило более десяти госконтрактов в рамках гособоронзаказа на поставку продукции военного назначения на общую сумму более полумиллиарда рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2023 год "Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную ОАО "Пятигорский завод "Импульс"", а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа".