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Президентский совет недоволен отсутствием инструментов обжалования статуса ЭЗО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президентский совет по кодификации гражданского законодательства не поддержал законопроект о приостановке корпоративных прав у недружественных иностранных совладельцев в "дочках" экономически значимых организаций (ЭЗО).

Механизма оспаривания включения компании в перечень ЭЗО и исключения из него не существует, а месячный срок рассмотрения дел о приостановлении корпоративных прав не в полной мере гарантирует возможность защиты гражданских прав, считает совет.

Такую позицию он высказал по поводу разработанного Минэкономразвития законопроекта, который расширяет действие механизма ЭЗО и на их крупные дочерние структуры. Новации предлагаются для ситуаций, когда формальным совладельцем и самой значимой организации, и такой "дочки" с долей не менее 25% является иностранная холдинговая компания (ИХК) - структура, с помощью которой российские бенефициары организовывали и цепочки владения бизнесом.

Согласно проекту, после того как суд приостановит корпоративные права ИХК в ЭЗО (такая возможность введена законом №470-ФЗ), аналогичное решение может быть принято и в отношении ее прав в дочерней компании.

Предлагаемая процедура аналогична той, которая существует непосредственно для ЭЗО. Инициировать приостановку корпоративных прав "недружественных" ИХК в "дочках" экономически значимых организаций сможет профильное для компании министерство, ее члены советов директоров, российские бенефициары. На рассмотрение заявления Арбитражному суду Московской области проект отводит один месяц, а после удовлетворения российские бенефициары будут обязаны вступить в прямое владение долями и акциями "значимой" дочерней компании ЭЗО, а иностранные - будут вправе это сделать.

В своем отрицательном заключении на инициативу совет напомнил разработчикам о том, что "интересы стабильности гражданского оборота и гарантированная статьей 35 Конституции Российской Федерации защита права собственности требуют предельной осторожности законодательного регулирования и недопущения правовой неопределенности в вопросах ограничения права собственности".

Одним из ключевых аспектов процедуры ограничения гражданских прав являются разумные сроки для рассмотрения судом подобных вопросов, отмечает совет. По его мнению, месячный срок для рассмотрения заявлений о прекращении корпоративных прав ИХК в ЭЗО и их "дочках" является коротким и "не в полной мере гарантирует возможность защиты гражданских прав".

Кроме того, совет обращает внимание на отсутствие возможности обжаловать включение компании или ее "дочки" в перечень ЭЗО, либо механизма исключения их из него в случае ошибки. "Подобное регулирование не согласуется с конституционными положениями, гарантирующими возможность судебного обжалования решений органов государственной власти и должностных лиц", - говорится в опубликованном проекте заключения совета со ссылкой на статью 46 Конституции РФ.

Также совет указывает на неопределенность последствий утраты корпоративного контроля, "причем как в рамках текущего регулирования применительно к ЭЗО, так и в контексте проектируемых изменений в отношении дочерних обществ ЭЗО". Речь идет о том, что после прекращения корпоративных прав акции и доли, с которыми связаны соответствующие решения, переходят к ЭЗО или дочернему обществу такой организации, приобретая правовой режим казначейских. По ним не выплачиваются дивиденды, они не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов.

В обычных обстоятельствах компания должна реализовать находящиеся на собственном балансе доли в капитале в течение года с момента покупки или погасить в разумный срок. Однако из действующих норм для ЭЗО и предлагаемых новаций для их "дочек" неясно, какой правовой режим должен применяться к приобретенным ими собственным акциям и долям. В частности, отмечает совет, непонятно, подлежат ли применению правила, касающиеся предельных сроков нахождения у компании собственных акций или долей, их реализации, погашения, иные связанные с этим требования, и если да, то с какого момента они должны применяться к ЭЗО и дочерним обществам таких организаций.

"Подобная правовая неопределенность правового режима акций (долей), перешедших обществу, возникшая изначально с принятием закона (470-ФЗ в 2023 году - ИФ), только усиливается разработчиками проекта и должна быть устранена", - говорится в проекте заключения совета.

Кроме того, Совет обращает внимание еще на одну существующую неопределенность, которая переносится и в проектируемое регулирование для дочерних структур ЭЗО. Это возможность вступления в число их совладельцев прямых бенефициаров при наличии в уставе организации запрета на вступление третьих лиц. В действующем 470-ФЗ такая ситуация не урегулирована.

Минэкономразвития ЭЗО ИХК
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