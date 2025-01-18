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РФ добровольно внесет до 250 млн руб. в фонд гуманитарного сотрудничества СНГ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о внесении в 2025 году добровольного взноса России в размере до 250 млн рублей в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.

Мишустин также поручил МИД России проинформировать исполнительную дирекцию Межгосударственный фонда о принятом решении, а министерству финансов осуществить уплату взноса по получении соответствующих расчетов из исполнительной дирекции фонда.

СНГ Правительство РФ Михаил Мишустин
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