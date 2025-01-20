Российские военные сбили за ночь 31 беспилотник ВСУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник над семью российскими регионами уничтожен 31 украинский беспилотник, заявило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БпЛА - над территорией Брянской области, шесть - над территорией Калужской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Рязанской области, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.