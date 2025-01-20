МВД РФ предупредило о мошеннических предложениях заработка в Telegram

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Рзаявили о появлении мошеннической схемы, когда граждан вовлекают в диверсионную деятельность под видом предложений о заработке в соцсетях.

"В телеграм-каналах и чатах размещаются объявления с предложениями заработка за крайне высокую плату - от 50 до 300 тысяч рублей за задание: записывать видео-отзывы по сценарию; отбирать фото объектов; писать отзывы; размещать объявления; проверять анкеты", - сообщили в управлении.

В полиции призвали граждан быть бдительными - "под видом этих предложений может скрываться диверсионная работа, а вместо обещанных денег вполне реальное наказание вплоть до лишения свободы".