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"Росатом" завершил строительно-монтажные работы на АЭС в Бангладеш

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Персонал АЭС "Руппур" приступил к программе испытаний на первом энергоблоке после завершения строительно-монтажных работ, сообщила госкорпорация "Росатом".

"18 декабря стартовал первый этап операции по выводу реакторной установки на номинальные параметры. В ходе этого этапа будет опробована работоспособность оборудования и механизмов, в частности, впервые будут запущены и опробованы главные циркуляционные насосы (ГЦН). Итогом программы станет тестирование реакторной установки на номинальных параметрах без ядерного топлива. Тем самым должно быть подтверждено соответствие оборудования всем проектным характеристикам. После проведения всего комплекса испытаний блок будет готов к началу пусковых операций", - говорится в сообщении.

Первый замгендиректора "Росатома" Андрей Петров, чьи слова приводятся в пресс-релизе, сообщил, что "мы вышли на финишную прямую подготовки первого энергоблока АЭС "Руппур" к физическому пуску". "Мы исполняем все взятые на себя обязательства и гарантируем надежность и безопасность своих технологий", - сказал он.

"Росатом" рассчитывал осуществить физпуск на АЭС "Руппур" еще в прошлом году. Глава госкорпорации Алексей Лихачев также отмечал, что, согласно намерениям правительства Бангладеш, "два энергоблока в огромной стране - это лишь начало большого пути".

Российская госкорпорация завезла ядерное топливо на станцию в 2023 году. Предполагалось, что первый блок "Руппур" будет введен в 2024 году, второй - в 2025 году. Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.

Алексей Лихачев АЭС Бангладеш Росатом
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