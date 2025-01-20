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Морской пассажирский транспорт снова возобновил работу в Севастополе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось после второй временной остановки в понедельник, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась менее 30 минут, о ее причинах не сообщается, она была второй за понедельник.

Первый раз остановка продлилась менее часа.

Севастополь
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