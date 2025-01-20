Перенос мощностей ростовского порта отложен на неопределенный срок

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Перенос портовых мощностей в левобережную часть Ростова-на-Дону отложен на неопределенный срок, сообщила "Интерфаксу" заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

"Перенос портовых мощностей с первого грузового района АО "Ростовский порт" в промзону "Заречная" должен быть осуществлен в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако разрешение до настоящего времени не получено, точные сроки реализации проекта на сегодняшний день не определены", - сказала Беликова.

Перенос портовых мощностей должен был завершиться к началу декабря 2025 года. АО "Ростовский порт" планировало завершить реализацию проекта до 31 декабря 2024 года, с опережением графика проведения работ на год.

В рамках инвестпроекта планируется перенос портовых мощностей из центральной части Ростова-на-Дону и строительство в промышленной зоне "Заречная" причальных стенок протяженностью 733 погонных метра, грузовых площадок площадью 42 850 кв. метров, железнодорожных путей длиной 3 810 погонных метров.

Стоимость проекта - 1,489 млрд рублей (собственные средства АО "Ростовский порт"). Ранее он оценивался в 1,15 млрд рублей.

Заместитель губернатора - министр транспорта региона уточнила, что договоры аренды на земельные участки между администрацией Ростова-на-Дону и АО "Ростовский порт" уже заключены.

Реализовать инвестпроект компания намерена в два этапа. На I этапе планируется построить причальную стенку протяженностью 300 погонных метров, инженерную инфраструктуру, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. На II этапе предполагается построить причальную стенку протяженностью 433 погонных метра, а также продолжить развитие инженерной инфраструктуры, железнодорожных путей, складов и грузовых площадок.

Генподрядчиком выступает ООО "ГеоЭкоПроект". По словам Беликовой, он выполнил изыскательские работы в декабре 2022 года, в настоящее время завершается работа по проектированию, на выделенных для реализации инвестпроекта земельных участках ведется отсыпка и планировка территории, установлен забор по периметру.

Масштабный проект переноса мощностей порта с правого берега Дона в промышленную зону на левом берегу обсуждался с 2017 года. В конце 2021 года был разработан соответствующий проект, предполагающий перенос всей инфраструктуры порта из центра города в промзону "Заречная".

АО "Ростовский порт", согласно информации на сайте компании, расположено в границах морского порта Ростова-на-Дону. Из порта осуществляются отправки судов в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов. В порту работает 19 стивидорных компаний.