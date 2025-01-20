Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Фото: RBC/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Госдуме по поручению председателя Вячеслава Володина готовится межфракционная поправка ко второму чтению резонансного законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти, сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Поправкой предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления; каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или же перейти на одноуровневую, отмечается в сообщении.

Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении - именно об этом говорили главы законодательных собраний регионов на встрече с Володиным, указывается на сайте.

Законопроект (40361-8) был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он позиционируется как очередной этап развития конституционного принципа единства публичной власти. В первом чтении законопроект был принят 26 января 2022 года.

Инициатива вызвала дискуссию в регионах РФ. Ко второму чтению инициативы поступило 940 поправок, из них 332 - на принятие, 395 - на отклонение, сказал ранее Крашенинников журналистам.

Согласно концепции законопроекта, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.

"Основная цель этой инициативы - упрощение системы МСУ и уточнение компетенции его органов. Необходимо обеспечить оперативное и качественное решение именно местных вопросов, то есть обеспечение комфортной жизни людей на уровне населенных пунктов", - отметил Крашенинников.

Он считает, что "опыт тех регионов, кто уже самостоятельно перешел на одноуровневую систему, очень полезен", и на сегодняшний день таких субъектов уже 20, а еще 25 субъектов РФ готовы перейти на нее в следующем году.

Принятие закона "повысит эффективность управления за счет стандартизации, за счет свода полномочий, с учетом того, что старый закон противоречил Конституции, он уже устарел", сказал Крашенинников

По словам главы комитета, переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой является обязательным, но с большим переходным периодом.

"Мы продлили срок введения законопроекта в действие до 2035 года, это первый закон такого длительного введения", - сказал Крашенинников.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.