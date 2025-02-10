В Думе предложили отменить 10-летний переходный период при изменении местного самоуправления

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Поправки в законопроект об изменении системы местного самоуправления (МСУ)в России отменяют десятилетний переходный период для реализации его норм, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закон в случае принятия будет вступит силу в течение 90 дней после публикации.

"До 2027 года нужно будет привести законодательные акты субъектов РФ в соответствие с законом", - сказал Крашенинников журналистам, комментируя внесенные ко второму чтению поправки.

В редакции первого чтения предусматривалось, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года; также предполагалось установление 10-летнего переходного периода.

Доработанные нормы предусматривают возможность для регионов самостоятельно определить модель самоуправления и с учетом индивидуальных особенностей. В случае принятия закона регионы смогут сами решать переходить ли им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать.

Кроме того, поправками предусматривается и третий вариант - смешанная система. "Можно будет на одноуровневую систему сразу перейти, но можно будет и частично. Если это выгодно и для граждан плюс, то можно будет в отдельных частях региона переходить на одноуровневую систему, а в других оставить двухуровневую. Например, в Свердловской области уже так", - сказал Крашенинников.

Поправки ко второму чтению проекта закона обсуждались с представителями многих регионов, отметил депутат.

Инициативу о праве регионов самим выбирать систему местного самоуправления внесли в парламент спикер Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов, в том числе и Крашенинников. По словам Володина, в ряде регионов первичный уровень прочно встроен в систему управления; местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства регионов.

Комитет по госстроительству и законодательству планирует рассмотреть поправки ко второму чтению на заседании 17 февраля, сообщил Крашенинников.

Законопроект № 40361-8 об изменении системы МСУ в Госдуму 16 декабря 2021 года внесли сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Крашенинников и Андрей Клишас.