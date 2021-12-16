В Госдуму внесен законопроект о системе местного самоуправления

Местное самоуправление переведут на одноуровневую систему

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект нового закона об организации местного самоуправления, сообщил журналистам председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторами законопроекта стали сам Крашенинников и председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас

"Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления", - сказал Крашенинников.

По его словам, проект подчеркивает, что целью самоорганизации граждан признается решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

Внесение в Думу этой инициативы Крашенинников анонсировал 2 ноября, когда на рассмотрении палаты уже находился законопроект о единых принципах организации публичной власти в регионах. Депутат тогда сказал, что для местного самоуправления будет подготовлен отдельный закон.

Система

Проектом предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального значения.

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. При этом критериями выступают действующие в настоящее время требования к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности населения на территории городского округа.

За городскими и муниципальными округами закрепляется одинаковый объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, отметил Крашенинников.

Он добавил, что при этом в целях наиболее оптимального обеспечения интересов населения, регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании (которые не отнесены к неотъемлемым) и осуществлении их на региональном уровне.

Общая структура органов местного самоуправления остается неизменной, отметил глава комитета.

Местное самоуправление составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация. Также в муниципалитете может быть создан контрольно-счетный орган муниципального образования и иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования.

Выборы

Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы.

Глава муниципального образования в соответствии с законом региона и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования. В последнем случае избрание главы муниципалитета осуществляется представительным органом из своего состава либо из числа кандидатов, представленных главой региона.

Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом региона.

Ответственность

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента страны. С соответствующей инициативой глава регионаа вправе обратиться в представительный орган муниципального образования.

Кроме того, губернатор получит право вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Сроки

Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняющего полномочия председателя представительного органа, со сроком полномочий этого органа. В этом случае при досрочном прекращении полномочий представительного органа полномочия такого главы муниципального образования также прекращаются досрочно.

В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность региона и муниципальную должность.

Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Крашенинников отметил, что положения законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в России и направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.

Проект закона подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в стране. Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.