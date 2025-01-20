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На кибермошенничества в РФ пришлось 40% от всех преступлений в 2024 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кибермошенничества составляют 40% от числа всех преступлений, произошедших в РФ в 2024 году, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов - на 7,8%", - написала Волк в понедельник в своем телеграм-канале, приводя статистику состояния преступности в РФ в 2024 году.

По словам представителя министерства, общее число зарегистрированных в ушедшем году преступлений уменьшилось на 1,8%.

При этом полицейскими в 2024 году было выявлено и пресечено на 51,4% больше преступлений, связанных с пересылкой наркотиков, на 37,5% - связанных с их контрабандой, на 11,1% - с их производством и на 7% - со сбытом. "По расследованным уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято более 28 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ", - отметила Волк.

Также в минувшем году на 0,9% снизилось число совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений, на 17,2% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев по сравнению с 2023 годом.

Согласно статистике, сократилось число деяний против личности (на 7,7%), разбоев (на 16,3%), грабежей (на 20,7%), краж (на 14,3%), включая квартирные (на 28,7%), краж автомобилей (на 19,5%) и их угонов (на 13%).

Количество преступлений с участием несовершеннолетних тоже уменьшилось - на 3,4%. Преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, стало меньше на 20%, наркотического - на 7,2%, ранее судимыми - на 17%.

Как отметила представитель МВД, в общественных местах в прошлом году зарегистрировано на 14% преступлений меньше, чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах - на 19,1%. Число уличных разбоев сократилось на 18,4%, грабежей - на 26,3%, краж - на 22,5%.

"Вышеуказанные результаты оперативно-служебной деятельности достигнуты несмотря на то, что МВД России работает в условиях значительного некомплекта личного состава", - резюмировала Волк.

Ирина Волк МВД
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