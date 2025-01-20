Поиск

Губернатор Запорожской области сообщил об одном погибшем в результате обстрела

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения после обстрела села Верхняя Криница Запорожской области, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Погиб мирный житель 1961 года рождения. Его жена (1963 года рождения) получила осколочные ранения и доставлена в больницу", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Под обстрел также попал город Пологи - из-за этого нарушено электроснабжение 3,3 тысячи абонентов. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор.

Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Ограничением иностранных слов в русском языке займется группа в Госдуме

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });