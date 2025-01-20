Губернатор Запорожской области сообщил об одном погибшем в результате обстрела

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения после обстрела села Верхняя Криница Запорожской области, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Погиб мирный житель 1961 года рождения. Его жена (1963 года рождения) получила осколочные ранения и доставлена в больницу", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Под обстрел также попал город Пологи - из-за этого нарушено электроснабжение 3,3 тысячи абонентов. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор.