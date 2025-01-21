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Средства ПВО сбили 12 дронов над Ростовской областью

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области 12 украинских дронов в ночь на вторник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах" - написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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