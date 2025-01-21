Средства ПВО сбили 12 дронов над Ростовской областью

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области 12 украинских дронов в ночь на вторник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах" - написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.