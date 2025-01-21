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Открытый огонь на нефтебазе в Воронежской области потушен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, возникшее после падения нескольких беспилотников, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Открытое горение на нефтебазе ликвидировано. К вечеру 20 января оставалось потушить возгорание на единственном участке. Однако вечером был нанесен повторный удар, который привел к новым очагам. Благодаря своевременному оповещению пострадавших не было. Менее чем за сутки в тяжелейших условиях пожарные ликвидировали и прежнее, и новые возгорания", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Гусев выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву, губернатору Липецкой области Игорю Артамонову и врио главы Тамбовской области Евгению Первышову за помощь, оказанную сотрудниками МЧС из этих регионов.

Ранее сообщалось, что первый пожар на нефтебазе возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 января. Тогда, по информации губернатора, территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть ударов пришлась по нефтебазе. Новое возгорание в результате падения нескольких беспилотников произошло на нефтебазе 20 января. В Лискинском районе был введен режим ЧС.

Воронежская область
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