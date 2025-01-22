Правительство РФ продолжит субсидировать перевозку продовольствия на экспорт

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит субсидировать тарифы на перевозку продовольствия на экспорт, но может отказаться от этой меры при росте внутренних цен, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока в среду в Москве.

"Подготовлено постановление правительства о сохранении 100%-го субсидирования тарифов при поставке продукции на экспорт. Но возвращаюсь к теме цен на внутреннем рынке: если цены на внутреннем рынке будут расти, то принятие этого постановления будет преждевременным", - сказал Патрушев.

Как сообщалось, на эти цели в 2025 году выделено 5 млрд рублей.