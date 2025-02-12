Минсельхоз изменил программу субсидирования перевозок продукции на экспорт

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз внес изменения в программу компенсации транспортных расходов на экспорт продукции АПК, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт". Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", назвали принятое решение рациональным.

Одним из основных нововведений стало то, что субсидия будет разделена по группам продукции. Так, 67% субсидии будет направлено на компенсацию транспортных расходов при экспорте основной продукции, к которой отнесены мясная, рыбная, овощная, кондитерская и пр. Отдельная доля в 24% предусмотрена для возмещения затрат на транспортировку подсолнечного масла наливом (по отдельным кодам ТН ВЭД). 6% бюджетных средств, предусмотренных на субсидию, предложено направить на поддержку экспорта зернобобовой продукции, 3% - приоритетной продукции, прежде всего молочной.

При этом субсидии на транспортировку соевого и рапсового масел, а также их фракций не предусмотрены.

В зависимости от условий поставок компания-экспортер может компенсировать до 100% транспортных расходов, если речь идет об экспорте приоритетной (молочной) продукции. При поставках в наименее развитые страны предусмотрена компенсация в 50%, в остальные - 25%.

Размер компенсации, как и прежде, не должен превышать трети от стоимости отгруженной продукции.

Компенсации предусмотрены на транспортировку продукции, отгруженной в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Ее получатель должен быть зарегистрирован в России и иметь заключенный договор с российским перевозчиком.

"Решение о разделение субсидии по группам - разумное и рациональное", - считает эксперт продовольственного рынка Александр Корбут.

По его словам, в условиях разделения субсидии по группам продукции ситуация с экспортом становится более прогнозируемой. "Обратите внимание - идет детализация исходя из прогнозных объемов экспорта той или иной продукции. Соответственно, появляется ясность, что можно будет перевезти по этой льготе, просчитать бизнес-планы", - сказал он.

Корбут отметил, что в этих условиях "необходима очень высокая мобильность регулятора, чтобы видеть и чувствовать "тромбы", которые могут возникать в этом процессе, оперативно их устранять и санировать ситуацию".

Как заявил глава Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, возвращение возможности субсидирования 100% транспортных затрат при экспорте приоритетной продукции - крайне важное решение для отрасли. "Этот вид поддержки - один из наиболее эффективных инструментов стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности молочной категории, прежде всего сухого молока и сухой сыворотки, на зарубежных рынках", - сказал он.

По его словам, российские компании только начинают этот путь, и бизнесу в дальнем зарубежье приходится конкурировать с крупнейшими мировыми экспортерами, например, Новой Зеландией и странами Евросоюза, которые имеют возможность поставлять продукцию с более низкими транспортными затратами.

"Второе очень важное позитивное изменение - введение изолированных лимитов для отдельных категорий продукции АПК, в том числе приоритетной молочной. Это позволит более гибко распределять субсидии по отдельным направлениям, что делает эту меру господдержки более таргетированным и эффективным инструментом стимулирования экспорта", - подчеркнул Белов.

На господдержку экспорта продукции АПК (включая и компенсацию транспортных расходов) в 2025 году предусмотрено 14,7 млрд рублей, в 2026 году - 15,7 млрд рублей, в 2026 году - 16,8 млрд рублей.

В 2023 году Россия экспортировала сельхозпродукцию на $43,5 млрд против $41,6 млрд годом ранее. Данные за 2024 год пока не озвучены. Согласно обновленной стратегии развития АПК, по базовому варианту в 2025 году (в номинальных ценах) экспорт составит $40,7 млрд, по консервативному - $38,5 млрд, в 2030 году - $55,2 млрд по обоим вариантам, что соответствует поставленной президентом задаче о росте экспорта в полтора раза по сравнению с 2021 годом.