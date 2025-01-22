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Наемник из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ, заключен под стражу в России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Гражданин Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс взят под арест в России по делу о теракте и наемничестве, сообщили в среду в Следственном комитете РФ.

"Гражданин Республики Колумбия Боорхэс подозревается в совершении террористического акта и наемничестве", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что "Боорхэс лично, за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в рядах вооруженных формирований Украины".

В ведомстве отметили, что в декабре 2024 года Боорхэс с автоматом и взрывными устройствами "незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области".

"Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что колумбиец был взят в плен российскими военнослужащими в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Курской области.

Колумбия РФ ВСУ
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