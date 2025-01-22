"Росатом" рассматривает Ейск как возможное место размещения Южной АЭС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Город Ейск Краснодарского края рассматривается в качестве одного из трех возможных мест размещения Южной АЭС мощностью 2,4 ГВт. Об этом сообщила начальник управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации "Росатом" Марина Киселева в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по энергетике.

"Возможная площадка, соответствующая нормам и правилам, находится в Краснодарском крае, в городе Ейск. Там не потребуется крупного сетевого строительства, она у нас сейчас планируется как вероятная", - сказала Киселева.

В свою очередь, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов отметил, что регион также готов рассматривать все возможные площадки для размещения АЭС на своей территории.

"Мы прорабатывали вопросы генерации в Краснодарском крае, у нас действительно есть большой дефицит. Учитывая темпы развития региона, которые мы видим на ближайшее время, и те темпы потребления, которые будут необходимы в связи с развитием наших курортов, конечно, нам хотелось бы сократить имеющийся дефицит и получить более стабильное электроснабжение наших потребителей. Ейск, к сожалению, мы не прорабатывали. У нас есть желание (разместить в регионе АЭС - ИФ). Мы готовы рассматривать все возможные площадки, в том числе Ейск", - сказал Сорокалетов.

По его словам, возможные площадки для размещения Южной АЭС планируется рассмотреть в ближайшее время.

Помимо этого, начальник управления проектами жизненного цикла АЭС отметила, что в качестве еще одной возможной площадки компания рассматривает Волгодонск Ростовской области, где уже действует Ростовская АЭС.

"Мы при выборе площадок рассматривали три места размещения. Одна из них – площадка города Волгодонск, где уже сейчас у нас существует четыре действующих энергоблока общей установленной мощностью чуть более 4 ГВт. Одна площадка соответствует федеральным требованиям, нормам и правилам для размещения АЭС. При этом с точки зрения технологического размещения энергоблоков на этой площадке есть сложности, связанные с необходимостью крупного сетевого строительства: минимум три высоковольтных линии по 500 кВ необходимы для выдачи этой мощности до потребителя", - уточнила Киселева.

Как сообщалось, в ОЭС Юга ранее предлагалось ввести Новочеркасскую АЭС в Ростовской области на 2,4 ГВт, теперь же проект называется, соответственно, Южной АЭС и предполагает ту же мощность и начало ввода в 2036 году. Как сообщила Киселева, второй энергоблок планируется построить к 2039 году. По ее словам, госкорпорация по-прежнему рассматривает город Новочеркасск Ростовской области для размещения АЭС.

"Мы получили положительное заключение (по площадке недалеко от Новочеркасска - ИФ), и она рассматривается как наиболее приоритетная с точки зрения размещения объекта генерации, потому что линии существуют, потребители находятся в этом же узле, передача на дальнее расстояние не потребуется. Площадка была нами предложена в процессе формирования проекта генсхемы как основная. Мы получили замечание от региона о том, что возможно социальное напряжение, в случае появления нового объекта именно в этой точке, потому мы изъяли ее из генсхемы и она была утверждена без конкретной площадки (...). Мы рассматриваем эффективное размещение блоков недалеко либо от Ейска, либо от Новочеркасска в зависимости от работы с регионами: нам необходимо пройти работу с ними, получить их согласие и определить то место, где будет наиболее комфортное размещение", - сказала Киселева.

При этом власти Ростовской области выступают против строительства Южной АЭС в Новочеркасске. "По вопросу строительства перспективной Южной АЭС вопрос отрабатывался. Мы пытались учесть наличие воды, земельных участков, сейсмоусловия, вопросы экологии, а также перспективы развития туристического центра Новочеркасска в составе Ростовской агломерации, мнение граждан и зачастую негативные публикации в СМИ, которые были вызваны обсуждением этого проекта. Поэтому мы обозначаем необходимость еще раз подойти к этому вопросу, по возможности не размещая АЭС в городе Новочеркасск", - сказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

По его словам, если будет принято решение на федеральном уровне о строительстве АЭС в Ростовской области, то регион готов оперативно отрабатывать предложение по определению иных необходимых локаций.

В регионе действует Ростовская АЭС суммарной установленной мощностью около 4,1 ГВт. Таким образом, при размещении Южной АЭС в регионе общая мощность атомных станций в Ростовской области составит около 6,5 ГВт.

В 53 км от Ростова-на-Дону, в городе Новочеркасск расположена ГРЭС. Наряду с Ростовской АЭС она является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность восьми энергоблоков – 2,258 ГВт. Как сообщал "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, ГРЭС в 2027-2028 годах планирует ввести парогазовые установки взамен выводимых из эксплуатации четырех энергоблоков.