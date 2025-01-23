Николай Патрушев недоволен подготовкой студентов по инженерным специальностям

Помощник президента РФ Николай Патрушев Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Число выпускников российских школ, выбравших ЕГЭ по математике и естественно-научным дисциплинам, растет недостаточно, работа по повышению качества их подготовки по этим предметам и студентов по инженерным специальностям тоже не вполне результативна, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он заявил об этом в Петербурге на совещании по вопросам участия российских вузов в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

"На протяжении ряда лет во исполнение указаний президента Российской Федерации нами проводится системная работа по развитию в стране инженерного образования для судостроения и родственных отраслей промышленности, модернизации системы подготовки инженерных кадров на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета - системообразующего вуза в сфере судостроения", - сказал Патрушев.

По его словам, наработаны и практически опробованы методические и организационные решения, позволяющие университету повышать качество инженерной подготовки, а также обеспечивать техническую и технологическую поддержку базовых отраслей промышленности.

"Эти наработки приобрели особую значимость с началом специальной военной операции", - подчеркнул Патрушев.

"Вместе с тем, работа по увеличению количества выпускников школ, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным дисциплинам - физике, химии, биологии, а также по повышению качества их подготовки по указанным предметам и студентов по инженерным специальностям проводится пока недостаточно результативно", - констатировал Патрушев.

В целях повышения эффективности этой работы в соответствии с распоряжением президента была создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития системы образования, напомнил Патрушев.

"Выработанные в ходе нашего совещания предложения по развитию отечественного инженерного образования мы также направим в указанную рабочую группу", - добавил он.

В совещании приняли участие губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, представители Минпромторга, Минпросвещения, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей.