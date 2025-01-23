Ученые установят, связана ли смерть 49 дельфинов в Черном море с крушением танкеров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Почти 50 погибших дельфинов было обнаружено после крушения танкеров с мазутов Керченском проливе, необходимо установить, связана ли их смерть с разливом топлива в Черном море, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Основная задача, которая стоит перед биологами, – точно определить причины гибели. До того, как в Керченском проливе начнется миграция китообразных, а это март, ученые создали специальную группу, которая будет заниматься этим вопросом", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина членами правительства.

"Мы взяли статистику за прошлые годы: два года и пять лет назад дельфины так же умирали и их выбрасывало на берег. И наша задача сейчас с биологами, проведя вскрытие, разобраться все-таки, что являлось причиной. Для биологов это очень важно в преддверии будущей миграции", - добавил министр.

На сегодня, по его словам, обнаружено 49 погибших дельфинов суммарно в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

"В основном от мазута пострадали птицы. За 39 дней, что мазут выбрасывает на пляжи Краснодарского края и Крыма, обнаружены пернатые, которые находились в разном состоянии", - сказал Козлов. Для их спасения организованы пункты, где птиц отмывают, дают им лекарства, и потом перевозят в центры реабилитации.

"Не все птицы переносят воздействие мазута и гибнут. Но ветеринары, орнитологи и волонтеры приложили максимальные усилия, чтобы помочь всем. Огромная благодарность каждому", - отметил глава Минприроды.