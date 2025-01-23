Поиск

Ученые установят, связана ли смерть 49 дельфинов в Черном море с крушением танкеров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Почти 50 погибших дельфинов было обнаружено после крушения танкеров с мазутов Керченском проливе, необходимо установить, связана ли их смерть с разливом топлива в Черном море, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Основная задача, которая стоит перед биологами, – точно определить причины гибели. До того, как в Керченском проливе начнется миграция китообразных, а это март, ученые создали специальную группу, которая будет заниматься этим вопросом", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина членами правительства.

"Мы взяли статистику за прошлые годы: два года и пять лет назад дельфины так же умирали и их выбрасывало на берег. И наша задача сейчас с биологами, проведя вскрытие, разобраться все-таки, что являлось причиной. Для биологов это очень важно в преддверии будущей миграции", - добавил министр.

На сегодня, по его словам, обнаружено 49 погибших дельфинов суммарно в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

"В основном от мазута пострадали птицы. За 39 дней, что мазут выбрасывает на пляжи Краснодарского края и Крыма, обнаружены пернатые, которые находились в разном состоянии", - сказал Козлов. Для их спасения организованы пункты, где птиц отмывают, дают им лекарства, и потом перевозят в центры реабилитации.

"Не все птицы переносят воздействие мазута и гибнут. Но ветеринары, орнитологи и волонтеры приложили максимальные усилия, чтобы помочь всем. Огромная благодарность каждому", - отметил глава Минприроды.

Хроника 15 декабря 2024 года – 23 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Минприроды РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Общий размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. рублей

Разлив мазута в Керченском проливе

Восстановлению после разлива мазута подлежит 280 га побережья

Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Путин поручил провести ревизию нормативной базы перевозки нефти и нефтепродуктов

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

В Волгоградской области в ДТП со школьным автобусом погиб ребенок

В России создадут офис помощи иностранцам, приезжающим ради традиционных ценностей

В России создадут офис помощи иностранцам, приезжающим ради традиционных ценностей

Верховный суд РФ признал "Правый сектор" террористической организацией

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.

Николай Патрушев недоволен подготовкой студентов по инженерным специальностям

Николай Патрушев недоволен подготовкой студентов по инженерным специальностям
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе283 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5745 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });