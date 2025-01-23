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Фильмы с пропагандой чайлдфри не смогут получить прокатное удостоверение в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не будет выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим отказ от рождения детей, соответствующие изменения вносятся в правила выдачи прокатного удостоверения.

Соответствующее уведомление о разработке проекта приказа ведомства "О внесении изменений в Порядок предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм" опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, "планируемые изменения будут носить технический характер и необходимы для приведения документа в соответствие Федеральному закону № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

"В данный закон в ноябре 2024 года были внесены изменения, согласно которым перечень случаев, при которых прокатное удостоверение на фильм не выдается, был дополнен содержанием в фильме материалов, пропагандирующих отказ от деторождения", - заявили в ведомстве.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал два закона о запрете идеологии "чайлдфри" - пропаганды отказа от деторождения. Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.

Минкультуры РФ Владимир Путин
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