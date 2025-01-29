В Госдуме анонсировали две индексации пенсий военным в 2025 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пенсии военным пенсионерам в 2025 году будут проиндексированы дважды: в связи с поручением президента на 9,5% с 1 января 2025 года и с 1 октября на 4,5%, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В целях исполнения решения президента по индексации "военных" пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%), правительством подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Законопроектом предлагается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I установить с 1 января 2025 года в размере 93,59%, что позволит увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года", - сказал депутат.

По его словам, комитет Госдумы по обороне, "безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании Думы".

Закон от 30 ноября 2024 года № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что, как следствие, в соответствии с пунктом "а" части первой статьи 49 закона № 4468-I, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%, отметил председатель комитета.

"Комитет Госдумы по обороне продолжит работу по совершенствованию законодательства в этом направлении, увеличению размера денежного довольствия, военных пенсий", - добавил Картаполов.