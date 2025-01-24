ФАС выявила сговор на торгах по поставке жизненно важных лекарств

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 664 млн рублей. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух компаний, сообщила ФАС.

"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах", - говорится в сообщении.

ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

По данным ФАС, организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы.