КНР, Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан остались основными торговыми партнерами РФ в 2024 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пятерка стран - основных торговых партнеров РФ по итогам 2024 года не претерпела изменений в сравнении с 2023 годом - это Китай, Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

"Кардинальных изменений здесь нет. Первые три страны - это по-прежнему Китай, Индия, Турция. Далее идут наши партнеры из ЕАЭС - Беларусь, Казахстан", - сказал он.

По его словам, за 10 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот составил порядка $584 млрд (Минэкономразвития оперирует цифрами ФТС - ИФ), что примерно на уровне 10 месяцев 2023 года, сокращение на 1,5%. Экспорт товаров за 10 месяцев вырос примерно на 1% - до $354,4 млрд, импорт сократился на 2,7%, до $229,8 млрд.

"При этом по итогам года, возможно, увидим рост, потому что мы смотрим предварительные данные по отдельным странам, и они сравнительно оптимистичны", - отметил Ильичев.

Он напомнил, что Китай свои предварительные данные опубликовал - по их данным, рост товарооборота с РФ в 2024 году составил 1,9%, объем превысил $244 млрд. "Наши оценки абсолютных значений торговли очень близки с китайскими по 2024 году. То есть, несмотря на все сложности, заметен рост, что очень неплохо", - сказал замминистра.

По его словам, доля дружественных стран по данным за 10 месяцев составила порядка 83% в товарообороте против 77% в 2023 году.

Комментируя вопрос о причинах снижения импорта, Ильичев отметил, что "здесь целый ряд факторов". По его словам, с логистикой ситуация стала чуть проще, чем еще год назад, а "с платежами она сложная, постоянно меняется".

"Но, как ни странно, мы видим еще и фактор влияния того, что по каким-то импортным товарам приходит насыщение нашего рынка. То есть, из каких-то стран, где был резкий рост по импорту каких-то товаров, например, из Китая, - потом происходило некоторое охлаждение и насыщение рынка. По каким-то моментам есть вопросы - по потребительским качествам, по обслуживанию и так далее. И в целом сейчас потребительский спрос в России чуть-чуть замедляется. Целый ряд этих факторов и приводит к тому, что импорт имеет такую тенденцию", - перечислил он причины некоторого снижения импорта в 2024 году.