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Песков заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цен на нефть может положить конец конфликту на Украине.

"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть", - пояснил представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.


Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп
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