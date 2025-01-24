Что произошло за день: пятница, 24 января

Путин о встрече с Трампом, РКН о сбое "Мегафона" и власти Казахстана о ходе расследования авиакатастрофы близ Актау

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил о желании встретиться с Дональдом Трампом. Президент РФ отметил, что отношения с американским коллегой всегда были деловые и доверительные. Также Путин напомнил, что перекосы на нефтяном рынке вредны и РФ, и США, вряд ли Трамп будет наносить ущерб американской экономике.

- Дональд Трамп заявил, что для быстрого завершения кризиса на Украине требуется снижение ОПЕК цен на нефть. В противном случае, считает президент США, решить проблему будет не так просто.

- Контракт с ВС РФ в 2024 году заключили около 450 тыс. человек, сообщил Дмитрий Медведев. Он уточнил, что более 40 тыс. человек вступили в добровольцы.

- В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе. Заместитель премьер-министра республики отметил, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.

- Роскомнадзор зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона". Он был устранен в кратчайшие сроки, подчеркнули в ведомстве.

- Экс-глава управления планирования связи ВС РФ обвинен в 12-миллионной взятке. Генерал-майор Александр Оглоблин ранее уже был приговорен к четырем с половиной годам колонии за особо крупное мошенничество. Позднее лишение свободы было заменено ему на исправительные работы.

- Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету. Роспотребнадзор в свою очередь вновь заявил, что не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам. Между тем в Севастополе введен режим ЧС федерального уровня.

- Аграрии обещали к концу этого года представить выращенные в РФ бананы.

- ФИДЕ допустила россиян до 18 лет к командным соревнованиям. Также в нейтральном статусе будут допущены и белорусские шахматисты.