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В Евпатории создадут Федеральный реабилитационный центр для детей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки""; в настоящее время в Евпатории завершается строительство первого этапа центра.

"В России начнёт работу ещё один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь", - говорится в сообщении правительства РФ.

Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки"" подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На сегодняшний день завершается строительство первого этапа центра, который разместится в Евпатории рядом с Мойнакским озером. В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжёлыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

В дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест, добавили в правительстве.

Подписанное распоряжение - часть работы по исполнению поручений президента, которые были даны по итогам послания Федеральному Собранию в феврале 2019 года.

В правительстве напомнили, что первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится ещё один федеральный центр "Кораблик" - в Новосибирской области.

Михаил Мишустин Евпатория Мойнакское озеро
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