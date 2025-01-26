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В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге трех ресторанов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Житель Динского района Краснодарского края подозревается в поджоге трех ресторанов города Краснодара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что работники одного из ресторанов задержали молодого человека и передали его прибывшим на место полицейским.

На допросе 19-летний молодой человек пояснил, что совершил поджоги по указанию украинского специалиста, который обещал ему за это 35 тысяч рублей.

Краснодар МВД Краснодарский край
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