В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге трех ресторанов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Житель Динского района Краснодарского края подозревается в поджоге трех ресторанов города Краснодара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что работники одного из ресторанов задержали молодого человека и передали его прибывшим на место полицейским.

На допросе 19-летний молодой человек пояснил, что совершил поджоги по указанию украинского специалиста, который обещал ему за это 35 тысяч рублей.