Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник остался под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (мартовский фьючерс на нефть Brent торгуется вблизи $77 за баррель), продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов просел на 0,4% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,1%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2881,28 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составляет 97,132 руб. (-1,13 рубля).

Подешевели также акции "Т-Технологии" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 07:01 по Москве составил 80,11 млн рублей (из них 32,71 млн рублей пришлось на акции "ПИКа", 20,68 млн рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 13,57 млн рублей на акции "Т-Технологии").

Совет ЕС продлил в понедельник экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине". Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года.

В Кремле пока не получали от Белого дома никаких предложений по поводу организации контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допускают, что Вашингтону для этого нужно определенное время. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику". "Готовность (российской стороны - ИФ) сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время", - добавил он.

В США индексы акций накануне завершили торги без единой динамики: подрос Dow Jones (+0,7%), но упали S&P 500 (-1,5%) и Nasdaq (-3,1%), причем откат последнего стал максимальным за месяц из-за падения стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний.

Причиной для этого стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок стоимости таких компаний, как Nvidia Corp., отмечают эксперты.

Котировки акций Nvidia рухнули на 17%, капитализация компании обвалилась почти на $600 млрд, что является рекордным снижением за один день для американской компании, отмечает CNBC.

Также в США обвалились акции Marvell Technology (-19%), Broadcom (-17%), Micron Technology (-12%), Lam Research (-5%), KLA Corp. (-6%), Advanced Micro Devices (-6%), Super Micro Computer (-13%), Dell Technologies (-9%), Hewlett Packard Enterprise (-6%), Oracle Corp. (-14%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после падения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $77,23 за баррель (+0,2%), мартовская цена WTI - $73,26 за баррель (+0,1%).