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Ежегодный съезд РСПП, как ожидается, состоится 20 марта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором традиционно принимает участие президент РФ, планируется на 20 марта 2025 года, сообщил глава объединения Александр Шохин.

"Мы, как вы знаете, ежегодно проводим съезды Российского союза промышленников и предпринимателей. На недавней встрече с президентом в декабре прошлого года я от имени РСПП пригласил Владимира Владимировича принять участие в очередном съезде, который мы планируем на 20 марта. Рассчитываем, что он в эти сроки состоится", - сказал он в ходе расширенного заседания координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

Он отметил, что дата съезда может измениться в зависимости от графика президента.

За месяц до съезда, в феврале, пройдет "Неделя российского бизнеса" - мероприятие, состоящее из 14 форумов по различным тематикам, по итогам которого будут выработаны резолюции с предложениями РСПП для обсуждения на итоговом съезде, напомнил Шохин.

"Мы также сейчас ведем работу по оценке исполнения поручений президента, которые были даны по итогам предшествующего съезда, который в апреле прошлого года состоялся. Большей частью эти поручения выполнены, но тем не менее, по ряду позиций мы продолжаем вести дискуссию. Скорее всего, нам придется эти вопросы еще раз выносить на публичное обсуждение с президентом Российской Федерации", - заявил глава РСПП.

По его словам, предприниматели хотели бы вернуться к обсуждению "повышения роли и статуса объединения работодателей как социальных партнеров" с вовлечением в объединение социально-экономически значимых компаний, к вопросам, касающимся экологической повестки, к вопросу о защите прав собственности, в том числе при приватизации государственного и муниципального имущества. "Мы считаем, что четко должны быть прописаны, в том числе с учетом недавних решений Конституционного суда, процедуры, описывающие пресекательные сроки исковой давности по сделкам приватизации", - напомнил Шохин.

В прошлом году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки.

РСПП Александр Шохин
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