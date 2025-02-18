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Съезд РСПП запланирован на конец марта - начало апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоится в конце марта - начале апреля, заявил глава РСПП Александр Шохин.

"Мы планируем съезд на конец марта - начало апреля. Понятно, что это во многом связано с графиком президента. Но начиная с 20 марта (ранее называлось в качестве предварительной даты проведения съезда - ИФ) мы в режиме уже не только ожидания, но высокой степени готовности должны быть", - сказал он во вторник на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

В прошлом году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки.

Александр Шохин РСПП
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