"Газпром" начал строительство крупнейшей ГРС для снабжения Петербурга

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" в декабре 2024 года начало строительство в Ленинградской области газораспределительной станции (ГРС) "Санкт-Петербург" - крупнейшего сооружения такого типа для снабжения северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между "Газпромом" и городом.

"ГРС будет располагаться к югу от города и заменит сразу три действующие станции - "Шоссейная", "Московская Славянка" и "Южная ТЭЦ". Для подключения новой ГРС к существующим сетям планируется строительство газопровода. Сейчас идет разработка соответствующей проектной документации", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, строительство ГРС будет вестись в Тосненском районе Ленобласти в рамках реконструкции магистральных газопроводов "Серпухов-Ленинград" и "Белоусово-Ленинград". Производительность новой ГРС составит 1,2 тыс. кубометров в час с возможностью поэтапного увеличения до 1,9 тыс. кубометров в час.

Кроме того, в настоящее время компания строит во Всеволожском районе Ленобласти ГРС "Сестрорецк" и "Восточная-2".

"Запуск ГРС "Сестрорецк" позволит вывести из эксплуатации две действующие станции, расположенные в черте города, - "Конная Лахта" и "Северо-Западная ТЭЦ". ГРС "Восточная-2" повысит надежность газоснабжения потребителей города и прилегающих к нему территорий", - уточняет компания.

Кроме того, "Газпром" продолжает работу по модернизации городских теплоэлектростанций (ТЭЦ). На Центральной ТЭЦ к лету 2025 года компания готовит к запуску оборудование новой водогрейной котельной. Разрабатывается проектная документация для модернизации оборудования Василеостровской и Северной ТЭЦ.

"Газпром" также продолжает развивать общественное пространство на побережье Финского залива у "Газпром Арены". Здесь в декабре 2024 года открыт самый большой в мире каток "Каток у Флагштока" площадью 28 тыс. кв. м. Это новый мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, сообщает пресс-служба. Одновременно на катке комфортно проводить время на коньках могут свыше 2,5 тыс. человек.

Еще два крупных объекта в акватории Финского залива "Газпром" готовит к открытию.

Первый – это комплекс из двух открытых подогреваемых бассейнов рядом с общественным пространством "Флагшток". Второй – павильоны баз водных видов спорта у парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Реализуется проект по созданию и установке возле "Лахта Центра" Триумфального столпа в честь победы России в Северной войне. На нем будут размещены барельефы, посвященные важным военным событиям, на вершине – фигура Петра I. В январе 2025 года начата подготовка строительной площадки. Одновременно ведутся работы по изготовлению барельефов и фигуры Петра I.

В рамках заседания межведомственного совета губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве на очередной трехлетний срок – 2025-2027 годы.

"Газпром" и Петербург продолжат взаимодействие в вопросах газо-, теплоснабжения и газификации потребителей, создания объектов социально-культурного и общественно-делового назначения, развития регионального рынка газомоторного топлива, транспортной инфраструктуры и формирования комфортной городской среды", - сообщает пресс-служба компании.

Как сообщалось, в июне 2024 года стороны подписали актуализированную программу взаимодействия при реализации проектов социально-экономического развития Петербурга. В нее вошли более 60 инициатив.