Созданная под эгидой Совета Европы организация признана нежелательной в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международная организация Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine (Нидерланды), созданная под эгидой Совета Европы, признана нежелательной в России, сообщает Генпрокуратура РФ.

Штаб-квартира организации находится в Гааге, добавили в прокуратуре.

"Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки", - сообщили в ведомстве.

На официальном интернет-ресурсе организации размещаются материалы, "в которых оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", добавили в Генпрокуратуре.

Также организацией "публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия Вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО", говорится в сообщении.