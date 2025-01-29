Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на пленарном заседании в среду не поддержала проект закона, запрещающего размещение хостелов в помещениях многоквартирных домов (МКД).

Как уточнялось в пояснительной записке к документу, он предусматривал введение запрета на использование любых помещений, как жилых, так и нежилых, для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц. Соответствующие изменения предлагалось внести в Жилищный кодекс РФ.

Депутаты отклонили законопроект в первом чтении.

Как сообщалось, 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий использование жилого помещения в МКД для предоставления гостиничных услуг. С этой даты хостелы могут находиться только в помещениях нежилого назначения. Они должны размещаться на первых этажах зданий (или выше, но при условии, что помещения под ними тоже нежилые), иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, а также соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, закон наделил жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.