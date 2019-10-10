Столичные власти объяснили порядок перевода хостелов в нежилые помещения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Перевод хостелов в нежилые помещения потребует проведения общего собрания владельцев квартир в доме и соблюдения ряда требований, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве и в департаменте городского имущества.

Напомним, что 1 октября 2019 года вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо перевести жилое помещение в нежилое.

"Если раньше собственнику переводимой квартиры требовалось провести общее собрание владельцев квартир в доме только в случае, если при переводе планировались работы, затрагивающие общее имущество, то теперь вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения в нежилое", - отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что собственники хостела теперь должны получить письменное согласие на перевод помещения от каждого владельца всех помещений, смежных с переводимой. "Такие меры позволят не допустить нарушение прав и законных интересов собственников квартир, проживающих в непосредственной близости с переводимым помещением", - подчеркнул Гаман.

Он добавил, что для перевода хостела в нежилой фонд помещение должно быть оборудовано отдельным входом, непосредственно под ним не должно быть квартир, оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания.

В свою очередь, в столичном Росреестре уточнили, что после принятия положительного решения о переводе жилого помещения в нежилой фонд, в ведомство поступает документ, на основе которого вносятся изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

"В то же время собственник переведенного объекта может обратиться в любой из столичных центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую. В таком случае срок внесения изменений в ЕГРН составляет семь рабочих дней", - подчеркнул глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Он добавил, что для открытия новой гостиницы или хостела предприниматели также могут арендовать городскую недвижимость.

Как сообщалось, 15 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", касающийся размещения гостиниц в многоквартирных домах, в тот же день документ был опубликован. Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой с 1 октября "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".