Поиск

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing рейса Дубай-Москва, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, прервал полет и благополучно сел в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Там добавили, что выполняющий рейс DP992 Boeing 737 подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке.

В экстренных службах подчеркнули, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта Астрахани, самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Пассажиры лайнера размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева (находится под управлением холдинга "Новапорт") имеет статус аэропорта федерального значения.

Boeing Астрахань Каспийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате передано в Мосгорсуд

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Созданная под эгидой Совета Европы организация признана нежелательной в РФ

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Лесоруб-браконьер убил трех сотрудников лесничества в Калужской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });