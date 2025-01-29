Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing рейса Дубай-Москва, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, прервал полет и благополучно сел в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Там добавили, что выполняющий рейс DP992 Boeing 737 подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке.

В экстренных службах подчеркнули, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта Астрахани, самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Пассажиры лайнера размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева (находится под управлением холдинга "Новапорт") имеет статус аэропорта федерального значения.