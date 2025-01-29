"Победа" направила резервный борт за пассажирами самолета, внепланово севшего в Астрахани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", самолет которой ранее в среду летел из Дубая в Москву, но внепланово приземлился в аэропорту Астрахани, направит за пассажирами резервный борт, сообщила в среду представитель перевозчика.

"Самолет, совершивший посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания одной из систем, пройдет дополнительную техническую проверку. Для минимизации времени доставки клиентов в Москву за ними отправлен резервный самолет", - сказала она журналистам.

Вылет из Астрахани в столицу запланирован на 23.50 по местному времени (22:50 по Москве). На время ожидания вылета пассажирам предоставляется питание и напитки, уточнили в компании. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для пассажиров был создан оперативный чат.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Позднее в среду самолет благополучно приземлился в Астрахани.