Что произошло за день: среда, 29 января

Иск к "Домодедово", задержание бывшего вице-президента РФС и США смягчили указ о приостановке зарубежной помощи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура РФ подала иск к "Домодедово" и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика. Позиция аэропорта "Домодедово" по иску Генеральной прокуратуры РФ будет сформирована после его подробного изучения.

- Бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор "Фонбет" Сергей Анохин задержан по подозрению в даче взятки, сообщили СМИ. В букмекерской конторе заявили, что он покинул пост в январе.

- Дмитрий Песков назвал бездоказательными слова Такера Карлсона о попытках убить Владимира Путина. В Кремле заявили, что не знают, что имел в виду журналист.

- ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ, новые санкции против банков, флота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Также, по информации собеседников агентства, страны обсуждают возможность ввести запрет на временное хранение российской нефти на территории Евросоюза.

- США смягчили указ о приостановке зарубежной помощи. Администрация Дональда Трампа разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи.

- Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем. Следовавший из Дубая в Москву лайнер благополучно сел в Астрахани. Самолет подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Никто не пострадал.

- Пенсии военным будут проиндексированы дважды в этом году: на 9,5% с 1 января 2025 года и с 1 октября на 4,5%.

- Китайская DeepSeek могла построить свою ИИ-модель на разработках OpenAI, заявил разработчик чат-бота ChatGPT газете Financial Times. Между тем интернет-гигант Alibaba представил новую версию ИИ-модели, заявив о ее преимуществах перед DeepSeek.

- Лесоруб-браконьер убил трех сотрудников лесничества в Калужской области. Преступник покончил с собой.