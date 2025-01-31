Порядка 2 га леса горит в Сочи, угрозы населенным пунктам нет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В лесничестве Хостинского района Сочи произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

" В Сочи 07:20 по Москве поступила информация о загорание лесной подстилки, в муниципальном образовании Сочи, Верхне-Сочинское участковое лесничество", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "произошло загорание лесной подстилки на площади 2 га в квартале 37".

"Расстояние до ближайшего населенного пункта (СНТ "Каштан") 3 км. Угрозы населенному пункту нет", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекается 25 человек, 6 ед. техники.