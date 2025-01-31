Поиск

Порядка 2 га леса горит в Сочи, угрозы населенным пунктам нет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В лесничестве Хостинского района Сочи произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

" В Сочи 07:20 по Москве поступила информация о загорание лесной подстилки, в муниципальном образовании Сочи, Верхне-Сочинское участковое лесничество", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "произошло загорание лесной подстилки на площади 2 га в квартале 37".

"Расстояние до ближайшего населенного пункта (СНТ "Каштан") 3 км. Угрозы населенному пункту нет", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекается 25 человек, 6 ед. техники.

МЧС России Сочи Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

В Москве горит административное здание на 1,5 тыс. кв. м

"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2024 год

РЖД предложили обязать собственников подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи

РЖД предложили обязать собственников подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

На Кубани чиновника заподозрили в краже 105 тысяч тонн песка

Что произошло за день: четверг, 30 января

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Экс-гендиректор "Фонбет" Анохин арестован по делу о коррупции

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе305 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне20 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5784 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });