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Замначальника УВД по ВАО Москвы арестовали по делу экс-гендиректора "Фонбета"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал по ходатайству следствия замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола, задержанного по делу о коррупции в отношении бывшего гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Бивола судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта 2025 года", - сообщили в суде в пятницу.

Биволу предъявлено обвинение в посредничестве при даче особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как следовало из данных, оглашённых в суде, он признал вину в полном объёме.

Накануне суд арестовал на аналогичный срок Анохина, которому вменяется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Он также полностью признал вину.

В РоссииПо делу гендиректора "Фонбета" Анохина задержаны еще троеЧитать подробнее

По версии следствия, Анохин в декабре 2024 года решил передать взятку оперативному сотруднику для того, чтобы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Однако, как сообщил Следственный комитет, один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте, и после передачи денег цепочка посредников, а также Анохин были задержаны.

В прокуратуре Московской области, в свою очередь, уточнили, что посредники договорились передать 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом Анохину они сообщили о требуемой сумме в 60 млн рублей.

Помимо Анохина и Бивола по делу были задержаны ещё несколько человек, в том числе начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО столичного главка МВД.

МВД Сергей Бивол Сергей Анохин Фонбет
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