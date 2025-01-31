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Kia отзывает в России 29,1 тыс. кроссоверов Sportage

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение южнокорейского автоконцерна Kia - ООО "Киа Россия и СНГ" - отзывает в РФ 29 141 кроссовер Kia Sportage из-за возможных неполадок блока ABS/ESC, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, реализованные в 2014-2016 годах.

"Электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке. На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей", - говорится в сообщении Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей письмом или по телефону. Работы в рамках отзывных кампаний бесплатны для автовладельцев.

Kia Росстандарт Южная Корея
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