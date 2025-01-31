Кириенко посетил реконструируемый Сухумский аэропорт

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Абхазию посетил Сухумский аэропорт, реконструкция которого должна завершиться в первой половине 2025 года.

Кириенко принял участие в совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.

Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта, кандидат в президенты республики Бадра Гунба обратился с просьбой оказать содействие в организации постоянного авиасообщения между Россией и Абхазией до начала летнего туристического сезона.

"Действительно, аэропорт - это принципиально важный проект", - сказал Кириенко. Он отметил, что старт регулярного авиасообщения был намечен на 1 мая текущего года. "Выдерживаем срок?" - спросил Кириенко и поинтересовался, что для этого нужно с российской и абхазской стороны.

"Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения - это то, о чем давно мечтали люди и в Абхазии, и в России. Теперь есть шанс быстро реализовать эту мечту", - отметил Кириенко.

Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме 16 июня 2023 года на ПМЭФ. Реконструкцией Сухумского аэропорта занимается российская компания ООО "Инфраструктурное развитие".

27 октября 2023 года правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное развитие" заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, согласно которому государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, также сохранится статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт города Сухум им. В.Г.Ардзинба".

Вопрос восстановления работы аэропорта в Сухуме обсуждался на уровне президентов России и Абхазии в ноябре 2020 года.

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует со времени окончания грузино-абхазской войны.

В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов.