Поиск

Кириенко посетил реконструируемый Сухумский аэропорт

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Абхазию посетил Сухумский аэропорт, реконструкция которого должна завершиться в первой половине 2025 года.

Кириенко принял участие в совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.

Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта, кандидат в президенты республики Бадра Гунба обратился с просьбой оказать содействие в организации постоянного авиасообщения между Россией и Абхазией до начала летнего туристического сезона.

"Действительно, аэропорт - это принципиально важный проект", - сказал Кириенко. Он отметил, что старт регулярного авиасообщения был намечен на 1 мая текущего года. "Выдерживаем срок?" - спросил Кириенко и поинтересовался, что для этого нужно с российской и абхазской стороны.

"Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения - это то, о чем давно мечтали люди и в Абхазии, и в России. Теперь есть шанс быстро реализовать эту мечту", - отметил Кириенко.

Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме 16 июня 2023 года на ПМЭФ. Реконструкцией Сухумского аэропорта занимается российская компания ООО "Инфраструктурное развитие".

27 октября 2023 года правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное развитие" заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, согласно которому государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, также сохранится статус объекта двойного назначения и название "Международный аэропорт города Сухум им. В.Г.Ардзинба".

Вопрос восстановления работы аэропорта в Сухуме обсуждался на уровне президентов России и Абхазии в ноябре 2020 года.

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует со времени окончания грузино-абхазской войны.

В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов.

Сергей Кириенко Абхазия Сухум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор расширит исследования морской воды и песка в Керченском проливе

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний
Разлив мазута в Керченском проливе

В затонувших танкерах "Волгонефть" может оставаться около 3900 тонн мазута

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе312 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2147 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии154 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5788 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });