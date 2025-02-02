Кириенко считает, что грядущий туристический сезон в Абхазии может стать рекордным

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Туристический сезон в Абхазии в этом году может стать рекордным, считает первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, находящийся с рабочей поездкой в Абхазии.

"Есть все шансы, что турпоток (в Абхазию) не просто вырастет, а вырастет значительно", - сказал Кириенко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ноябрьские события в Абхазии негативно отразились на желании туристов посещать республику. "Надеюсь, что эмоции, связанные с выборной кампанией (в республике) быстро пройдут". По словам Кириенко, если все будет в рамках закона, и решаться правовым путем, то у туристов, которые любят Абхазию, не возникнет обеспокоенности, и "все встанет на свои места".

"Сегодня люди ждут именно этого!" - подчеркнул Кириенко.

Он сообщил, что в ходе его поездки в республику состоялись переговоры с участниками политического процесса в Абхазии, и что, по его мнению, все понимают важность мирного устойчивого развития, есть "все шансы, что сезон двадцать пятого года может стать рекордным", - подытожил Кириенко.

Он также отметил важность реализации проекта по существенному расширению и обновлению пункта пропуска на границе России и Абхазии: "Понимаем важность этого пункта пропуска и для туристов, и для жителей Абхазии".

Кириенко отметил, что в это проект вложено более 10 млрд руб., ввод в строй обновленного пункта позволит в разы увеличить пропускную способность в первую очередь для транспорта. "Задача - кардинально увеличить и по людям, и по машинам", - сказал Кириенко.