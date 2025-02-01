Поиск

В РФ предложили привлекать к ответственности мигрантов, дети которых не учат русский язык

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ разработало проект приказа, предполагающий привлечение к административной ответственности мигрантов, чьи дети не сдали экзамен по русскому языку и не начали проходить дополнительное обучение.

Соответствующий проект приказа, который утверждает порядок прохождения детьми иностранных граждан тестирования на знание русского языка перед приемом в школы, опубликован на портале проектов нормативах правовых актов в пятницу.

"Иностранному гражданину, не прошедшему тестирование, в течение трех рабочих дней тестирующей организацией рекомендуется обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку в организациях, реализующих соответствующие программы, за счет средств родителей на срок не менее трех месяцев", - говорится в проекте приказа.

Если в течение месяца ребенок не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам по русскому языку, органы опеки и попечительства "проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка".

"После прохождения обучения по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку в организациях, реализующих соответствующие программы, за счет средств родителей, иностранный гражданин вправе повторно представить заявление для прохождения тестирования", - говорится проекте.

Сведения о тех, кто не сдал экзамен будут направляться государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России, сообщается в документе.

Минпросвещения РФ мигранты дети русский язык
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Житель белгородского села ранен в результате атаки дрона

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Что произошло за день: пятница, 31 января

Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

МВД успешно завершило паспортизацию в четырех новых регионах

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

В Думу внесли пакет законопроектов о дополнительных ограничениях для иноагентов

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5789 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе314 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2147 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });