Роспотребнадзор не нашел в РФ опасной для здоровья продукции Coca-Cola

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Продукция компании Coca-Cola, в которой компанией были обнаружены токсичные хлораты, на российском рынке отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок. Ранее в СМИ выявлена информация о том, что производитель напитков Coca-Cola отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов. К настоящему моменту продукции указанного производителя на российском рынке не выявлено", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным СМИ, компания Coca-Cola заявила о массовом отзыве напитков в Европе из-за высокого содержания хлоратов. Из продажи отзываются банки и стеклянные бутылки, поставленные в Бельгию, Нидерланды, Великобританию, Германию, Францию и Люксембург с конца ноября