Трое мирных жителей ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на село Двулучное и поселок Чапаевский.

"ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Ранены три мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор уточнил, что в селе Двулучное беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус, в результате чего были ранены водитель и пассажир, повреждены крыша и остекление транспортного средства.

В поселке Чапаевский из-за атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина, также есть повреждения автомобиля.